КСИР заявил о взятии под контроль неба над Израилем

Иран в ходе ночной атаки обеспечил себе контроль над воздушным пространством Израиля.

При последнем ударе иранская армия использовал ракеты первого поколения "Фаттах", которые смогли преодолеть израильскую противовоздушную оборону, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Их невозможно отследить или перехватить.

"Жители оккупированных территорий Израиля стали абсолютно беззащитными перед ракетными ударами Ирана", – говорится в сообщении.

Кроме того КСИР послал сигнал мощи Ирана "воинственному союзнику Израиля, у которого есть бредовые идеи".

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Восстающий лев" против Ирана с целью свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В тот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале ответной операции "Истинное обещание - 3". Обмен ракетными ударами продолжается.