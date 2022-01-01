ЦАХАЛ мобилизовала внедорожник жены Макаревича*

Израильские военные изъяли для нужд армии пикап Mitsubishi у Эйнат Кляйн - супруги иноагента Андрея Макаревича*.

Лишившись семейного автомобиля, Кляйн призналась, что чувствует себя неуютно.

"Сегодня призвали мою машину. Водителя машины не призвали - кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно", - сообщила она в своих социальных сетях.

В Израиле на фоне обострения отношений с Ираном действует режим чрезвычайного положения, которое позволяет ЦАХАЛ временно использовать гражданский транспорт для военных нужд.

Андрей Макаревич* был признан иностранным агентом решением Министерства юстиции России в сентябре 2022 года. Артист неоднократно высказывался против российской специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию, порочащую власти и армию России.

При этом Макаревич* постоянно проживает в Израиле и периодически дает концерты в недружественных России странах. Артист считает, что внесение в реестр иноагентов унижает его человеческое достоинство.

*Признан в России иностранным агентом