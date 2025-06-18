Певца Григория Лепса разыскивает СБУ

Управление службы безопасности Украины (СБУ) в Тернопольской области объявило в розыск певца и народного артиста России Григория Лепса, сообщает РИА Новости.

В СБУ утверждают, что популярный исполнитель не только публично поддерживал действия российских Вооруженных сил, но и обещал выплачивать по миллиону рублей за каждый уничтоженный украинский танк. На фоне этого украинские власти уже заочно предъявили артисту обвинения. Ему грозит восемь лет тюремного заключения.

Отметим, что пока Григорий Лепс никак не прокомментировал эту информацию.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила заочное обвинение российскому артисту SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) за концерты в поддержку России. Киевский режим обвиняет певца в открытой поддержке российских властей и армии.