Анна Седокова спешно вступает в наследство после смерти Яниса Тиммы

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова сообщила, что Анна Седокова срочно подала заявление о вступлении в наследство. По ее словам, певица опасается остаться ни с чем в случае признания брачного договора недействительным, передает Starhit.

"Дорогие друзья, вынуждена экстренно снимать маленький репортаж, потому что только что со мной связался наш нотариус и сообщил, что Анна Владимировна Седокова подала заявление о вступлении в наследство. То есть Анна Владимировна Седокова понимает, осознает и страшится наступления последствий, которые повлечет отмена брачного договора. Если она сейчас не подаст заявление на вступление в наследство, она не получит вообще ничего", - сообщила Гаврилова.

Отметим, что родители и первая жена Тиммы хотят судиться с Седоковой. Они уверены, что сыну Яниса полагается доля в наследстве, а именно половина суммы от продажи последней совместной квартиры певицы и баскетболиста. Анна продала те апартаменты за 150 миллионов рублей. Седоковой уже направили досудебную претензию.

С самого начала отношений певицы и баскетболиста его семья говорила, что Седокова настраивала Тимму против близких. В итоге он разорвал все общение с отцом, поссорился с друзьями и во всем слушался любимую женщину.