Орбакайте застала мужа с юной красавицей: вот что они делали

После вынужденного прекращения концертной деятельности на территории России Кристина Орбакайте в основном находится в США. Там с самого детства живет ее дочь Клавдия, рожденная певицей в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Супруги души не чаят в наследнице и стараются проводить с ней как можно больше времени.

Клава растет настоящей красавицей, считают поклонники в Сети. Родители гордятся дочерью. Кристина старается выкладывать кадры с единственной наследницей при каждом удобном случае. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певица опубликовала видео, на котором запечатлела мужа и дочь, плескающихся в высоких волнах океана в Майами.

В Сети комментаторы рассыпались в комплиментах. Многие отметили стройность и моложавость супруга Кристины Орбакайте и юную красоту ее дочери. Некоторые посетовали, что рядом нет сыновей артистки, музыканта, певца Никиты Преснякова и его брата Дени Байсарова. К слову, Никита с недавних пор тоже живет в США. А вот про Дени, рожденного Кристиной от бизнесмена Руслана Байсарова, ничего неизвестно.