Собянин рассказал о благоустройстве на севере Москвы

На севере Москвы в этом году благоустроят сразу несколько парков и скверов. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, работы проведут на Кронштадтском бульваре - там создадут комфортное пространство для отдыха и занятий спортом, сделают прогулочную зону и велодорожку.

Также обновят территории в трёх парках в районах Савёловский, Аэропорт и Ховрино. Установят современные детские площадки, комплексы с тренажёрами и теннисные столы. Появится больше скамеек. Кроме того, высадят новые деревья и кустарники.