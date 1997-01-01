Петербургский экономический форум открыт. Что подготовили участники?

Большие пространства нередко измеряют футбольными полями. Так нагляднее. Общая площадь павильонов, где в этом году проходит Петербургский экономический форум, - 110 тысяч квадратных метров, на шесть тысяч больше, чем годом ранее. И это почти 16 футбольных полей.

С момента создания форума в 1997 году он неизменно расширяется. Только число участников увеличилось в 15 раз. Теперь это 20 тысяч представителей из 140 стран. Регионы России - как всегда в полном составе. И неизменно традиционно негласно соревнуются, кто представит свою продукцию и свой колорит ярче, интереснее и креативнее.

Башкортостан продолжает тему меда. По производству республика первая в стране. И если в прошлом году посетителей встречала огромная пчела, то в этом в центре экспозиции - медведь-киборг, который, как известно, любит мед и достает соты из ульев.

Новинка от производителей из Смоленской области - трехместный гидроцикл. А задумываются уже и о четырехместном. Впрочем, это уже скорее будет обычный катер. А еще смоленцы разрабатывают новейшие модели беспилотников, которые сейчас крайне востребованы в зоне СВО.

Традиционно один из самых больших стендов представила Москва - почти 1000 квадратных метров, на четверть больше, чем в прошлом году. Значительную часть экспозиции занимает столичный транспорт. И в частности - Московский метрополитен, который отмечает 90-летие. В целом Москва - лидер по развитию транспорта будущего. От электробусов до электросудов, которые курсируют по Москве-реке. Также в столице создан первый в стране кластер по производству аккумуляторных батарей. Электромобили скоро появятся и в линейке ВАЗа. А на полях форума российский автогигант представляет новую модель "Лада Искра", серийное производство которой начнется уже в июле. Также состоится мировая премьера первого кроссовера "Лада" собственной разработки.

Слоган стенда Донецкой народной республики в этом году - "Возрождаем Донбасс вместе". Более 22 тысяч специалистов из 27 регионов, в том числе из Москвы, сегодня трудятся в регионе. А инвесторы буквально стоят в очереди, чтобы начать работу в ДНР.

"Стенд выполнен в форме корабля. Корабль означает движение вперед. Движение позитивное, движение на развитие. Мы стремимся привлекать инвесторов со всей России. Инвесторы продолжают идти в республику. Их сейчас настолько много, что нам приходится проводить своего рода конкурс на лучший проект", - говорит Владимир Комиссарчук, руководитель корпорации развития Донбасса.

Открытие форума состоялось 18 июня. Панельную дискуссию провел замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, экономики стран G7 перестали быть центрами глобального роста. Одновременно Россия расценивает новые вызовы как толчок для своего развития. Начинают это понимать и здравомыслящие политики и предприниматели во многих странах мира. Так, в форуме примут участие бизнесмены из США. А официальным гостем, который ежегодно по традиции приглашается в Петербург, на этот раз станет Королевство Бахрейн.