Иран и Израиль наращивают противостояние

На автозаправке в Хайфе люди дерутся за бензин. Топливо теперь в дефиците. В ход идут кулаки, канистры и даже огнетушители. Перепуганные новыми массированными ударами Ирана израильтяне пытаются уехать из городов. Но никто не знает, куда и где сейчас безопасно. Нервы сдают и у людей в бомбоубежищах. Вот давка в бункере, где мест всем явно не хватило.

Иран этой ночью пообещал Израилю устроить едва ли не Армагеддон. Но угрозы выполнил частично. Выпустил 30 ракет. Половину Израиль перехватил. Но это были устаревшие. А вот новые гиперзвуковые прорвались. И падали с такой скоростью, что очевидцы не успевали водить камерами. Атакованы министерство обороны Израиля в Тель-Авиве, заводы, выпускающие высокотехнологичную продукцию в Назарете и Лоде, авиабазы Рамон и Мэйджор. В Хайфе - уже третий удар по нефтехранилищам.

Эти кадры в Тегеране встретили ликованием. Люди поют, машут флагами Ирана и "Хезболлы" и не расходятся. Хотя столица - под мощнейшим огнем авиации. 50 истребителей ЦАХАЛ поднимаются в воздух один за другим. И пытаются стереть с лица земли Тегеран со всеми складами, базами, казармами и штабами КСИР. Израиль забрасывает тяжелыми бомбами горные массивы. Но надежды хоть как-то повредить, спрятанную глубоко под землей ядерную инфраструктуру Ирана практического результата не дали.

В ответ Иран выкладывает в Сеть новые ролики из подземных городов. Пытается взбодрить и своих граждан, и мировую общественность. Вот, мол, наши ракетные арсеналы еще полны. И боеприпасов хватит, чтобы атаковать и военные базы США в регионе, и корабельную группировку в Персидском заливе, и заминировать Ормузский коридор. Это, конечно, на тот случай, если Белый дом и сателлиты рискнут вмешаться в конфликт. В любом случае, ближайшие два дня в ближневосточной геополитике станут критическими. Дипломатия умерла. Израиль, Иран и теперь США поставили на кон все, что было. Точнее - осталось. Включая собственные амбиции.