В Черновцах провалилась попытка рейдерского захвата храма УПЦ

В Черновцах провалилась попытка рейдерского захвата одного из храмов канонической Украинской православной церкви. Накануне полсотни человек в балаклавах ворвались в Свято-Духовский собор.

Возле храма собрались десятки верующих. Началось противостояние с неонацистами. Боевики жестоко избивали всех, кто оказывал сопротивление. Травмы получили не только прихожане, но и двое священников. Люди не оставляли попыток защитить святыню. В итоге им удалось зайти в собор. Пострадавших госпитализировали прибывшие медики.

Как сообщает Союз православных журналистов, полиция, которая действовала вместе с захватчиками, организовала коридор, чтобы безопасно вывести боевиков.