Скончалась актриса Наталья Тенякова: она играла бабу Шуру в "Любовь и голуби"

Умерла народная артистка России Наталья Тенякова. Об этом сообщили в МХТ Чехова. Ей было 80 лет.

В театре назвали смерть Теняковой фундаментальной потерей: "Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой – природным явлением и человеком предельно честным, настоящим во всём".

Наталья Тенякова родилась в Ленинграде. В 1967 году начала играть в Ленинградском Большом драматическом театре. Там же познакомилась со своим будущим мужем — актером Сергеем Юрским. Они поженились в 1970 году.

После увольнения из БДТ Юрские перебрались в Москву, где Тенякова сначала служила в театре Моссовета, а спустя 10 лет перешла в МХТ им Чехова.

За свою карьеру Наталья Тенякова сыграла всего в 10 фильмах, предпочитая сцену в театре. В кино особую известность ей принесла роль бабы Шуры в фильме "Любовь и голуби". Сергей Юрский исполнил роль ее мужа — деревенского пьяницы дяди Мити.