Пашинян призвал национализировать принадлежащие Карапетяну электросети

Настало время национализировать "Электрические сети Армении", которые принадлежат российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну.

"Это произойдет быстро. Моя задача - чтобы все сотрудники ЭСА добросовестно выполняли свои трудовые обязанности", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Во вторник МВД Армении сообщило об оперативных мероприятиях у дома главы промышленно-строительной группы "Ташир", российского миллиардера Самвела Карапетяна. Бизнесмен выступил с заявлениями в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ), которую критикует премьер Армении Никол Пашинян.

Сегодня утром Пашинян уволил директора Службы национальной безопасности Армена Абазяна, который отказался задерживать Капапетяна, так как не нашел для этого оснований. Врио главы ведомства стал его заместитель Андраник Симонян. По данным на утро среды, Капапетян до сих пор находится СНБ Армении, пишет RT.