Лариса Долина рассказала о свадьбе внучки

Лариса Долина в сентябре отметит круглую дату. Прославленной артистке исполнится 70 лет, но кто даст?! Певица много работает, ее график расписан на месяцы вперед. Она не только выступает, но и занимается педагогической деятельностью. Кроме того, певица успевает следить за трендами, записывая песни с молодыми модными артистами. А еще ухаживает за собой и с особым вниманием относится к концертным костюмам.

В честь юбилея Лариса Долина готовит большой концерт, на котором не только исполнит все свои хиты, но и новые композиции. Разумеется, поздравить именинницу придет множество звездных гостей, такие как Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Люся Чеботина, Севиль, Елена Ваенга, Игорь Бутман, Jony, Мари Краймбрери, Александр Панайотов и другие.

Разумеется, в этот день поддерживать Ларису Долину будет ее семья: дочь Ангелина и внучка Александра. Отметим, что младшая наследница пошла по стопам артистки и тоже развивает песенную карьеру. Долина считает, что у внучки есть шансы достичь успеха в музыке.

В новом интервью Лариса Долина призналась, что является счастливым человеком, ведь практически все ее мечты к 70 годам сбылись, передает "7 Дней".

"Я всегда много работала и сейчас не сбавляю темпов. Преподаю в своей Музыкальной академии и в Институте культуры, езжу на гастроли, играю в театре, у меня очень много телесъемок. Видите, как всего много было и есть! А что касается мечты, то, наверное, она у меня одна: хочу побывать на свадьбе у своей внучки", - призналась певица.