Ливень, гроза и ветер задержатся в Москве до конца дня

Сильный дождь с грозой и ветром до 15 метров секунду ожидаются в Москве до вечера среды, 18 июня.

Непогода начнется в ближайшие два часа, сообщили в столичном главке МЧС.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее жителей центральной России предупредили о как минимум еще одной неделе дождей. Виной всему – два проходящих циклона, которые вызывают атмосферные вихри, дожди и похолодание. Температура воздуха составит 18-20 градусов, не выше.

"Пляжный сезон, конечно же, откладывается. К сожалению, первый месяц лета вряд ли можно назвать удачным", - заявил в беседе с News.ru метеоролог Александр Сергеев.