Названа причина смерти звезды фильма "Любовь и голуби" Натальи Теняковой

Сегодня, 18 июня, стало известно о смерти известной театральной актрисы Натальи Теняковой. Впрочем, в кино ее тоже хорошо знают, например, благодаря роли бабы Шуры в ленте "Любовь и голуби".

По данным SHOT, Наталья Тенякова ушла сегодня ночью во сне, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. По словам родственников, актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, Наталья Тенякова родилась в Ленинграде. В 1967 году начала играть в Ленинградском Большом драматическом театре. Там же познакомилась со своим будущим мужем — актером Сергеем Юрским. Они поженились в 1970 году. После увольнения из БДТ Юрские перебрались в Москву, где Тенякова сначала служила в театре Моссовета, а спустя десять лет перешла в МХТ им Чехова.

Артистка снялась во многих фильмах и телеспектаклях, среди которых "Отцы и дети", "Француз", "Ограбление в полночь" и другие.