Герасимов посетил передовой пункт командования группировки "Центр"

Активные боевые действия идут на Сумском участке фронта в зоне СВО. Там подразделения десантников перемалывают силы противника в Юнаковке и ведут зачистку Новониколаевки.

Минобороны опубликовали новые данные о том, как освобождали сразу два населенных пункта в ДНР - Алексеевку и Зеленый Гай. Сперва по вражеским позициям отработала артиллерия, а затем на штурм пошла наша пехота. Боевики не выдержали натиска, понесли большие потери и отступили.

Передовой пункт командования группировки "Центр" посетил Валерий Герасимов. Там он выслушал доклады командиров, поставил задачи для дальнейшего действия и наградил бойцов, наиболее отличившихся при освобождении территории ДНР.