Тувинец передавал Киеву сведения о способах пересечения границы с Монголией

На жителя Тувы возбудили уголовное дело о госизмене из-за передачи военной разведке Украины данных о способах пересечения границы России с Монголией.

Мужчина действовал в интересах Минобороны Украины, сообщили в управлении ФСБ по Ульяновской области.

Переданная информация о легальных и нелегальных способах пересечения границы между Россией и Монголией могла быть использована против безопасности России, а такде для переброски террористов и диверсантов.

По данным "Интерфакса", сначала мужчину задержали по подозрению в участии в террористической организации, а потом признался в шпионаже. В настоящий момент фигурант дела арестован. Ему грозит пожизненное заключение.