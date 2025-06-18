Российского бизнесмена Самвела Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении.

Предпринимателя перевели из полицейского здания ГУБОП в Следственный комитет Армении, его намерены арестовать, сообщил "РИА Новости" адвокат предпринимателя.

Во вторник МВД Армении сообщило об оперативных мероприятиях у дома главы промышленно-строительной группы "Ташир", российского миллиардера Самвела Карапетяна. Бизнесмен выступил с заявлениями в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ), которую критикует премьер Армении Никол Пашинян.

Сегодня утром Пашинян уволил директора Службы национальной безопасности Армена Абазяна, который отказался задерживать Капапетяна, и заявил, что принадлежащие бизнесмену "Электрические сети Армении" должны быть национализированы.