Жену Янковского актрису Пожарскую поздравляют со второй беременностью

В 2021 году актер Иван Янковский женился на актрисе Диане Пожарской. Новость стала сенсацией, потому что никто даже не догадывался, что артисты встречаются. Летом того же года влюбленные стали родителями. Диана подарила Ивану сына Олега.

А сейчас поползли слухи о второй беременности Пожарской. Поводом для разговоров стала новая фотография, которую Диана опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". На снимке актриса запечатлена в платье, сильно свободном в районе талии.

Многие комментаторы сочли, что таким образом Диана спрятала округлившийся живот, и стали ее поздравлять со второй беременностью. Однако Пожарская никак не отреагировала на высказывания поклонников.

Отметим, что Иван Янковский и Диана Пожарская считаются одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном кинематографе. При этом они ведут крайне закрытый образ жизни. Ни Иван ни Диана предпочитают лишний раз не посещать светские мероприятия, почти не дают интервью и не снимаются на телевидении.