Российские военнослужащие взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции.

Село Новониколаевка в Сумской области было освобождено в результате решительных действий группировки войск "Север". Бойцы продвинулись в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны России.

Село Долгенькое в Харьковской области взяли бойцы группировки войск "Запад".

Вдоль границы с Украиной создается буферная зона безопасности. В связи с этим ВС России наступают в Днепропетровской области, Сумской и Харьковской областях.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее Армия России освободила Ульяновку в ДНР.