Кейт Миддлтон и принц Уильям тайно готовятся взойти на престол

Кейт Миддлтон полностью вернулась к своим королевским обязанностям после того, как в сентябре 2024 года объявила о ремиссии. Так, супруга будущего короля, принца Уильяма, блистала на ряде мероприятий, причем недавно Кэтрин выходила в свет в сопровождении троих детей: сыновей Джорджа и Луи и дочери Шарлотты.

Меж тем в кулуарах говорят, что Кейт и Уильям тайно готовятся взойти на престол. Дело в том, что недавно распространилась информация о неизлечимости рака у короля Карла III. По словам экспертов, монарх "скорее умрет "с раком", чем "от рака". И несмотря на явное улучшение его состояния, полное выздоровление маловероятно.

"За кулисами происходят серьезные изменения", — сообщил журналу PEOPLE человек, приближенный ко двору. Говорят, Уильям и Кэтрин сосредоточены на создании надежной команды главных советников. "Они действительно изучают, что работает, а что нет", — отметили в близком окружении пары. Утверждают, что и принц Уильям и Кейт Миддлтон готовы к тому, что ждет их впереди.

Едва оправившись после борьбы со смертельно опасным заболеванием, принцесса Уэльская с головой окунулась в работу. Однако после Уимблдонского турнира и встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, предполагается, Кейт и Уильям вместе с детьми возьмут отпуск и отправятся отдыхать либо в Норфолк либо на Карибы.