Собянин дал старт проходке первого тоннеля Бирюлевской линии метро

Планы провести линию метро до Бирюлева появились еще в 1970-е годы прошлого века, когда одноименный рабочий поселок вошел в состав Москвы и началась массовая жилая застройка. Но проект долго не могли осуществить. И вот спустя полвека начинается строительство новой линии подземки. Она пройдет от "ЗИЛа" в районы Бирюлево Восточное и Западное. И важный этап - проходка первого тоннеля между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". Его длина составит более полутора километров.

"Станция "Остров мечты" является пересадочной со станции "Технопарк" Замоскворецкой линии. Два вестибюля. Выходы будут на Проспект Андропова и на развлекательный центр "Остров мечты", - сообщил Дмитрий Дорожко, руководитель строительства, дивизион по строительству метро АО "Мосинжпроект".

Через пару месяцев пойдет второй щит, и начнется сооружение параллельного тоннеля между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар". По расчетам строителей эти работы завершаться к весне следующего года.

Этап подготовки был серьезным. Для начала строители вынесли с площадки все инженерные сети

"В настоящее время завершены работы по устройству ограждающих конструкций, выполняются работы по разработке грунта и укреплению котлована. Находимся с вами на глубине 24 метра. Длина станции составит 40 метров. Станция мелкого заложения классического островного типа. Будут два перегонных тоннеля с двух сторон от платформ", - рассказал Андрей Поздняков, главный специалист дивизиона по строительству метро АО "Мосинжпроект".

Проект масштабный и сложный. Частично - под руслом Москвы-реки. Под водоемам щитам придется пройти четыре раза.

"В московском метростроении историческое событие. Запускаем проходку на новом радиусе московского метро - Бирюлевской линии. Давно ожидаемый. Жители районов Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное давно просили метро проложить в их районы. Сегодня активная фаза работы наступает", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Шестиметровый щит "Елена" готов к работе. Новая радиальная ветка метро Бирюлевская будет длиной более 22 километров. Участок "ЗИЛ - Курьяново", это около 9 километров, должен быть готов к 2028 году. А до Бирюлево Восточное и Западное метро дойдет к 2030-му. Тогда жители этих районов смогут добираться до центра Москвы на полчаса быстрее.