В Москве стартовала программа по раннему выявлению заболеваний ЖКТ

Алла Михайловна наблюдается в поликлинике рядом с домом уже больше 20 лет. Говорит, что здесь работают грамотные специалисты, а обслуживание всегда на высоком уровне. Женщина старается регулярно проходить обследования, но признается - не всегда удается записаться вовремя. Именно для таких случаев в столице стартовала новая программа раннего выявления заболеваний желудочно-кишечного тракта. Теперь всем москвичам старше 45 лет направления на профилактические обследования будут оформляться автоматически.

"С этим направлением пациент приходит в поликлинику. Он будет уже записан на определенное время. И он может пройти это исследование", - говорит Алетдин Гусейнов, заведующий хирургическим отделением ГБУЗ Городская поликлиника № 69 ДЗМ.

Перед каждой процедурой москвичам будут приходить памятки с инструкциями по подготовке. Многие опасаются таких исследований и откладывают визит к врачу. Но теперь все проходит в щадящем режиме - процедуры проводят под седацией: пациент засыпает, а после пробуждения не чувствует дискомфорта.

"Колоректальный рак на втором месте находится по частоте встречаемости. Рак желудка тоже на одном из первых мест. Достаточно легкой с точки зрения проведения исследований может быть диагностика ранних статий этого заболевания. Это просто гастроскопия и колоноскопия", - объяснил Игорь Хатьков, директор ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ.

Пройти обследование можно в поликлинике по месту жительства или в одном из эндоскопических центров Москвы. Специалисты уверяют: медицинские учреждения готовы к приему - все необходимое оборудование есть. Пациенту потребуется провести в медучреждении от 30 минут до двух часов в зависимости от процедуры. При этом специалисты обещают - все будет максимально комфортно.