Росгвардейцы задержали в столице курьера телефонных мошенников

В Москве задержан 29-летний курьер телефонных мошенников, подозреваемый в обмане пенсионеров. Бойцы Росгвардии взяли афериста в ту минуту, когда он должен был забрать пакет с деньгами у таксиста.

Деньги водителю передала пожилая женщина. Два миллиона рублей были упакованные в белый сверток и спрятаны в зеленый пакет. Впрочем, молодой человек уверяет, что ничего не знал о его содержимом.

Тем не менее в полиции уверены, что задержанный участвует в подобных махинациях не в первый раз. Его доставили в отдел для разбирательств.