Прокуратура планирует изъять 10-месячного тигренка из семьи в подмосковном Пушкине

В подмосковном Пушкине прокуратура планирует изъять 10-месячного тигренка, который живет в частном доме в одном из СНТ вместе с детьми. Кроме того, как выяснилось, подвергается избиениям.

Видео, на котором мальчик 14 лет наносит удары лопатой по зверю, а также бросает в него предметы, сняли очевидцы. В семье проживают еще трое детей, младшему из которых около полутора лет. Также выяснилось, что документов на тигренка у семьи нет.

"Владельцы передать добровольно детеныша тигра отказались. В связи с чем в настоящее время сотрудники Пушкинской городской прокуратуры во взаимодействии с сотрудниками Росприроднадзора принимают меры к передаче хищника в специализированную организацию для дальнейшего обследования и содержания", - сообщила Екатерина Короткова, начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации.