Музей русского импрессионизма представил выставку фовистов

Взрывающиеся светом, вызывающе яркие, шокирующие формой. Они именно такие - художники-фовисты. В начале двадцатого века, не сомневаясь, бросили вызов классической традиции, для них перестали существовать законы перспективы. Да едва ли не все законы живописи! Мир - только такой, каким видит его художник.

"Как могут быть оранжевые подмышки, синие носы и так далее? А в этом была логика, продолжение импрессионистического наблюдения - воздух окрашен, тень имеет цвет", - объясняет Илья Доронченков, куратор выставки, заместитель директора ГМИИ им. А.С.Пушкина.

Фовизм - явление французское. В переводе "фовист" означает "дикий". В 1905 году на Осеннем салоне в Париже публика в этом убедилась. И реакция была сильная. Неслучайно в центре зала располагаются необычные конструкции. Дело в том, что больше ста лет назад шокированная французская критика предложила разместить подобные работы в клетках. И, конечно, на нынешней выставке не могли такое не обыграть. В клетках тут - и Анри Матисс, и Андре Дерен. Музей изобразительных искусств имени Пушкина работами фовистов поделился щедро.

Но не только французские "дикие". В компанию к ним попали и русские художники. От экспериментов в этом стиле не отказались в десятые годы двадцатого века ни Бурлюк, ни Лентулов, ни Ларионов, ни Машков, ни Кончаловский.

"В некотором роде это портреты-пугачи, которые напоминают ярмарочную фотографию. Это совершенно не психологический портрет. Когда Кончаловский пишет свою дочь, он не собирается выражать ни свое отношение к модели, ни внутренний мир своей героини. Это исключительно живописная задача, которую он ставит перед собой. Сделать образ эффектным, выразительным, ярким", - отмечает Вера Рябинина, куратор выставки.

Или вот Робер Фальк. Начинал с экспериментов. И не стоит удивляться, что здесь - только фрагмент, часть лица дамы в зеленой шляпе. Художник часто резал свои произведения, писал с двух сторон. На обороте этой картины, например, натюрморт. Но авторам выставки дама приглянулась больше.

Работа граффити-художника Жана Мишеля Баския, созданная совместно с Энди Уорхолом, тоже приехала на выставку из Русского музея неслучайно. Нынешнюю публику чем-то удивить сложно, подумали авторы. Не поймет она, отчего на Осеннем салоне 1905 года все испытали шок.

"Это искусство, которое, как мне кажется, сегодняшнего зрителя все еще может заставить встрепенуться и задать себе вопрос - почему это искусство, что такое искусство, какие требования у нас к искусству?", - говорит Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма.

Поразмышлять об этом, кстати, можно и еще в одном зале выставки - там экспериментальный проект "Матисс ремикс". Где уже современные художники с иронией и любовью создали оммаж, или попросту подражание, фовистам всех времен и народов.