У пары лебедей на Патриарших прудах появилось долгожданное потомство.

Сразу пять серых пушистых комочков только вылупились, а уже осваивают акваторию. Разумеется, под присмотром родителей - те оберегают крохотных птенцов и в любой момент готовы броситься на защиту.

Самка откладывала яйца несколько лет, но по какой-то причине потомства не было. Теперь главное не мешать такому выстраданному счастью. И не вмешиваться в лебединый рацион.

"Если говорить о лебедях, которые находятся на территории города Москвы, они подкармливаются спецкормами. Естественно, их нельзя подкармливать хлебом, солеными продуктами", - отметил начальник отдела мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.