"Это говорит потомок нацистов": Захарова раскритиковала Мерца за слова о "грязной работе" Израиля

Слова одобрения ударов Израиля по Ирану, сказанные канцлером Германии Фридрихом Мерцем, очень страшны.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя фразу Мерца о том, что "Израиль делает грязную работу на Ближнем востоке за всех нас".

Самая страшная фраза из тех, которые я когда-либо не то что слышала, а даже могла бы себе представить. Это говорит потомок нацистов", - написала она в своем telegram-канале.

Дипломат напомнила, что дед Мерца, Йозеф Пауль Совиньи, состоял в рядах НСДАП и находился в резерве штурмовых отрядов, а отец Мерца, Иоахим Мерц, воевал в рядах вермахта против Красной армии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху самой большой угрозой безопасности региона.