Дарья Мороз скорбит из-за смерти Натальи Теняковой: "Большая, большая потеря"

Сегодня, 18 июня, стало известно о смерти известной театральной актрисы Натальи Теняковой. Ей было 80 лет.

За свою карьеру Наталья Тенякова сыграла всего в десяти фильмах, предпочитая сцену в театре. В кино особую известность ей принесла роль бабы Шуры в фильме "Любовь и голуби". Сергей Юрский исполнил роль ее мужа — деревенского пьяницы дяди Мити. Отметим, что и в жизни Юрский и Тенякова состояли в браке.

В театральной среде скорбят из-за смерти актрисы. Так, своей болью поделилась актриса Дарья Мороз. В официальном телеграм-канале она оставила такую печальную запись:

"Большая, большая потеря. Позже напишу какие-то еще слова. Пока что в голове одно: Олег Палыча (имеется в виду Олег Табаков. - Прим.ред.) давно нет, а теперь нет и Натальи Максимовны. Летите, прекрасные мои. Я вас очень люблю. Я вас всегда буду помнить и благодарить за почти родительскую теплоту. Тишина. Аплодисменты".

Не остался в стороне и актер Станислав Садальский. В своем официальном аккаунте в той же соцсети он написал:

"Не стало Натальи Теняковой... Ушла, как говорят, во сне. Искренние слова поддержки Даше. Царствие небесное вашим родителям! Утешает одно, что теперь они вместе…".