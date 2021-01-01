Грандиозное разоблачение Меган и Гарри: слова Маркл далеки от правды о том, что произошло во дворце

Меган Маркл в очередном интервью в тысячный раз обрушилась с обвинениями на королевскую семью. Герцогиня Сассекская снова со слезами на глазах вспомнила, каким кошмаром стала для нее жизнь во дворце.

На этот раз американская актриса беседовала с бизнесвумен Эммой Грид. Интервью вышло в преддверии запуска нового продукта Меган и явилось своеобразным прогревом. Маркл давно поняла, что ничто так не разжигает интерес публики к ее персоне, как сплетни о жизни в Лондоне.

"Если бы вы могли переписать свою публичную историю с нуля, есть что-то, что вы сделали бы по-другому?" — спросила Грид герцогиню.

Меган взяв драматичную паузу и бросив полный печали взгляд на собеседницу, выдала: "Да. Я бы попросила людей говорить правду". Так одним махом американка обвинила королевскую семью во лжи. Маркл пояснила, что восемь лет назад, когда она еще встречалась с Гарри, во дворце стали пускать грязные слухи. И так продолжалось все время пока Сассекские не сбежали.

На вопрос Грид, почему тогда Меган молчала, она ответила, что послушала совет своей давней подружки Серены Уильямс, та сказала ей, что "ложь не может жить вечно". "Восемь лет — долгий срок, но не навсегда", — с намеком на скорые разоблачения объявила актриса.

Конечно же, Маркл не объяснила, что это была за ложь, и кто мог ее распространить. Лукавый обмен репликами с Эммой очень напоминает печально известное интервью герцогини Опре Уинфри в 2021 году, в котором она утверждала, что неназванная королевская особа усомнилась в цвете кожи ее тогда еще не родившегося сына Арчи.

Удивительно, что позже Гарри заявил, что никого Меган не обвиняла, а все разговоры о неких расистах в Букингемском дворце — не больше, чем плод воображения прессы и очередная попытка очернить герцогиню.

Меган же давно обещает раскрыть некую правду о королевской семье. И кое-что она начала говорить. Так, Маркл заявила, что Кейт Миддлтон довела ее до слез накануне свадьбы, а еще принц Уильям неверен жене.

Букингемский дворец не реагирует на выпады американки. Но у друзей и приближенных королевской семьи терпение на исходе. "Это их правда. И еще есть другая правда. И я не уверен, что это та "правда", на которую Меган Сассекс (как она теперь предпочитает называть себя) ссылалась в своем последнем рекламном ролике", — заявил корреспонденту Daily Mail Ребекке Инглиш один из членов королевской семьи.

Многие в Лондоне удивляются, почему Меган подняла эту тему спустя столько времени, и задают вопрос, действительно ли она хочет снова пойти по этому пути. "Есть много людей как в королевской семье, так и за ее пределами, которые хотели бы рассказать, что произошло на самом деле", — заявил источник Daily Mail, намекнув, что такая правда явно не понравится американке.

Кроме того, газета получила доказательства, что Меган издевалась над своими подчиненными и выгнала двух сотрудниц, когда была членом королевской семьи. Маркл через своих адвокатов опровергала эти утверждения и говорила, что они были частью кампании по очернению ее. Но спустя четыре года после того, как Букингемский дворец провел расследование по этим заявлениям, результаты так и не были обнародованы. И все ради того, чтобы скрыть, каким на самом деле тираном оказалась жена принца Гарри.

Так, Daily Mail пишет, что бывшие сотрудники Маркл полушутя называют себя "клубом выживших в Сассексе". Люди после увольнения испытывали посттравматическое стрессовое расстройство и проходили серьезное лечение.

"Некоторых я знаю лично, и они говорят, что чувствуют себя сломленными в профессиональном и личном плане", — отметила Инглиш.

Бывшие сотрудники молчат и не могут подать в суд на Сассекских, потому что подписали соглашения о неразглашении. "Но они предупреждают, что Меган, возможно, не мешало бы помнить, что, если она слишком глубоко погрузится в свой королевский опыт, ей может не понравиться то, что всплывет на поверхность", — заключила Ребекка.