"Блистательна, уникальна": какой запомнят Наталью Тенякову

Она из тех, кому верили беспрекословно. Редкий талант. Максимально органична и естественна в каждой своей роли. Наталья Тенякова, казалось бы, вот-вот совсем недавно играла в одной премьере за другой. Моно-спектакль "Говорит Москва" - это практически бенефис к ее восьмидесятилетнему юбилею. Она всегда задавала невероятно высокую планку в профессии.

"Мне очень повезло - я последний год играл с ней премьеру по пьесе Миллера "Я ничего не помню". Знакомы мы давно, а вот встретились на площадке первый раз, и это было истинное наслаждение. Для меня это было, может быть, одним из последних праздников, которые мне подарила жизнь. Для меня лично это очень большая потеря, очень", - поделился Валерий Баринов, народный артист России.

Наталья Тенякова родилась в Ленинграде. В театр влюбилась еще в школе. Тот случай, когда актерство будто в самой ее природе, в крови. Зритель полюбил актрису буквально с первой роли в кино. Она сыграла Лиду в "Старшей сестре". Потом была главная героиня в фильме "Зеленая карета". А ее звездная роль, пожалуй, самая удивительная и неожиданная в карьере, - в фильме "Любовь и голуби". Потрясающее актерское мастерство. Одно дело сыграть ровесницу. И совсем другое - героиню едва ли не вдвое старше. На тот момент красавице Наталье Теняковой было 39 лет. Но режиссер Владимир Меньшов требовал максимального перевоплощения в деревенскую старуху. И она оказалась фантастически убедительна и харизматична.

Народный артист России Александр Михайлов говорит - работать с Теняковой на съемочной площадке было настоящим счастьем: "В моем любимом фильме "Любовь и голуби", конечно, блистательна, у нас не было больших парных сцен, но я постоянно следил, как она работает. Она уникальна. Потрясающая женщина, потрясающая актриса, человеческие качества уникальные, потрясающее чувство юмора".

Но искусству кино Наталья Тенякова всегда предпочитала театр. И играла на самых лучших сценах страны. В БДТ у Товстоногова, потом в театре Моссовета. И долгие десятилетия без нее невозможно представить чеховский МХТ. А еще она была любимой и любящей женой. Их семейный и очень творческий союз с Сергеем Юрским длился почти пятьдесят лет.

Все последнее время Наталья Тенякова боролась с болезнью. Мечтала и надеялась вернуться на сцену. Для МХТ это тяжелейшая потеря. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.