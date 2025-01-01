Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 ("Большой семерки") выглядел подавленным. На необычное состояние украинского лидера обратили внимание журналисты издания Guardian.

"С унылым видом он сказал: „Нам нужна помощь наших союзников, чтобы наши солдаты оставались сильными до тех пор, пока Россия не будет готова к мирным переговорам", - приводит слова Владимира Зеленского газета.

Кроме того, в Сети распространилось видео, на котором запечатлен президент Украины, который стоит с совершенно потерянным видом, вцепившись в спинку стула и мотая головой из стороны в сторону, как бы не зная, куда идти. Теперь интернет-пользователи судачат, что этот ролик подтверждает упаднические настроения Владимира Зеленского.

Отметим, что украинский лидер досрочно покинул саммит, который проходит в Канаде. The Wall Street Journal предполагает, что Зеленский уехал, потому что не смог заручиться финансовой и политической поддержкой, на которую рассчитывал.

Тем не менее, на саммите "Большой семерки" в канадском Кананаскисе были согласованы заявления по редкоземельным металлам, ИИ, квантовым вычислениям, незаконной миграции, борьбе с лесными пожарами и транснациональными репрессиями, а также по ирано-израильскому конфликту.