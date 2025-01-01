Зеленский не смог скрыть своего печального состояния на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 ("Большой семерки") выглядел подавленным. На необычное состояние украинского лидера обратили внимание журналисты издания Guardian.

"С унылым видом он сказал: „Нам нужна помощь наших союзников, чтобы наши солдаты оставались сильными до тех пор, пока Россия не будет готова к мирным переговорам", - приводит слова Владимира Зеленского газета.

Кроме того, в Сети распространилось видео, на котором запечатлен президент Украины, который стоит с совершенно потерянным видом, вцепившись в спинку стула и мотая головой из стороны в сторону, как бы не зная, куда идти. Теперь интернет-пользователи судачат, что этот ролик подтверждает упаднические настроения Владимира Зеленского.

Отметим, что украинский лидер досрочно покинул саммит, который проходит в Канаде. The Wall Street Journal предполагает, что Зеленский уехал, потому что не смог заручиться финансовой и политической поддержкой, на которую рассчитывал.

Тем не менее, на саммите "Большой семерки" в канадском Кананаскисе были согласованы заявления по редкоземельным металлам, ИИ, квантовым вычислениям, незаконной миграции, борьбе с лесными пожарами и транснациональными репрессиями, а также по ирано-израильскому конфликту.