Беккужев раскрыл новые детали гибели Белой из "Дома-2": "Красивая девушка поехала в притон, где и умерла!"

Бывшая участница "Дома-2" Кристина Белая скончалась 30 мая. Тело девушки нашли в съемной квартире в ее родном городе. Она сутки пролежала в ванной.

Как рассказал парень Кристины Роман, Белая выходила из ванной, но "строение обрушилось", и девушка упала вниз головой. Случилось кровоизлияние в мозг. Однако в эту версию не верят приятели Кристины. Звезды "Дома-2" пришли в студию "Пусть говорят" и заявили, что Белую мог убить сам Роман.

Клава Безверхова рассказала, что девушка постоянно чего-то боялась, она считала, что возлюбленный за ней следит. Телестройку Кристина спешно покинула, сообщив, что у нее возникли некие проблемы за периметром. Антон Беккужев, ведущий реалити, прямо обвинил Романа в том, что произошло с красавицей-блондинкой. По мнению журналиста, если бы Белая осталась на "Доме-2", она бы стала звездой, как Ольга Бузова или Марго Овсянникова. Но Роман настоял на том, чтобы Кристина вернулась к нему.

"Вы девчонке испортили жизнь! Нет молодой красивой девочки. Она была очень яркой, пришла на проект. У нее могло быть будущее шикарное. Она могла развиваться, стать известной. На этом проекте рождаются звезды, которые сейчас на всех ковровых дорожках. Но вы ее утащили с проекта! Вместе с вами она поехала чёрт-те куда, в какой-то притон, где она и умерла. А могло у нее быть все в порядке!" — заявил Беккужев.

Роман стойко выслушивал все нападки, но когда в студию пришла журналист из Челябинска Светлана Свечкарева, мужчина занервничал. Корреспондент местного издания выяснила, что Кристина перед смертью изменила возлюбленному. Ночь она провела с другом детства, у которого оказалось две судимости, в том числе за убийство. "Он голыми руками убил своего приятеля. А когда отсидел и вышел, избил девушку, которая отказалась от его внимания. Она уже лежала на полу, а он продолжил ее избивать", — заявила журналист.

Свечкарева рассказала, что первая версия гибели Белой не может быть правдой, на это указывает поза, в которой нашли девушку. Говорили, что Кристина поскользнулась и упала, ударившись головой, но на самом деле, ее тело обнаружили в полной ванне воды.