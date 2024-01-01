Наталья Сергунина: Более миллиона человек посетили павильон "Умный город" на ВДНХ

Почти 11 тысяч экскурсий провели в павильоне "Умный город" на ВДНХ с момента открытия. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как отмечается на официальном сайте мэра столицы, число посетителей павильона превысило миллион человек.

"В этом году павильон ежемесячно принимает в среднем около 20 тысяч гостей — на четверть больше, чем в 2024-м. Многие с удовольствием участвуют в онлайн-мероприятиях: мастер-классах, занятиях по программированию, а также посещают очные курсы по 3D-моделированию, робототехнике и другим направлениям", — рассказала Наталья Сергунина.

Кроме того, как сообщается на портале, одним из самых масштабных стало пространство "Москва — больше, чем город".

"Оно объединяет проекты в таких областях, как культура, бизнес и туризм. В другой секции можно отправиться в виртуальное путешествие в прошлое — например, увидеть, какими были Северный речной вокзал, Тверская улица и ВДНХ", - говорится в сообщении.

Павильон "Умный город" работает с 10 до 20 часов со вторника по воскресенье. Вход - бесплатный.

Напомним, ежегодно Москва реализует более 300 цифровых проектов. Столица является одним из самых умных и технологичных городов мира.