Жена неожиданно защитила Мерзликина, подавшего на развод: "Андрей честный и порядочный мужчина"

На днях стало известно, что известный актер Андрей Мерзликин разводится с супругой Анной после 20 лет брака. Напомним, у пары четверо детей: двое сыновей и две дочери. Что стало причиной развода, неизвестно. Однако в Сети ходят слухи о неверности артиста.

Положить конец пересудам и расставить все точки над i решила сама супруга Андрея Мерзликина Анна. Она категорически опровергла данные, что причиной развода стала измена.

"Друзья, подробностей не будет! Хочу сказать лишь одно — Андрей честный и порядочный мужчина. Не надо придумывать то, чего не было. Спасибо всем, кто с уважением относится к нашей личной жизни!" - приводит слова Анны Starhit.

При этом она не стала называть настоящую причину развода.

Ранее психолог Роман Цветков предположил, что могло послужить тому, что 20-летний брак актера рухнул. По мнению эксперта, есть определенные жизненные этапы и кризисы. Когда основные задачи выполнены - дети подрастают, быт налажен - многие начинают задумываться о личных потребностях и желаниях, которые откладывались годами.