Названо новое условие возвращения в Россию иностранных компаний

Новое условие возвращения в Россию зарубежных компаний назвал первый вице-премьер Денис Мантуров. Покинувшим российский рынок фирмам надо поспособствовать отмене антироссийских санкций, заявил Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Ранее в правительстве заявляли об индивидуальном подходе: к возвращению допустят только те компании, в которых заинтересована страна. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать процедуру согласования прихода в страну компаний с обязательными гарантиями от бизнеса по поводу ведения дел, передает РИА Новости.

В Минфине недавно заявили, что цена возвращения западных компаний на российский рынок должна быть выше, чем стоимость проданных активов. Условия возобновления деятельности на территории России для желающих вернуться иностранных компаний должны быть рыночными, а это подразумевает в том числе определенную жесткость.