Путин назвал улучшение качества жизни россиян главнейшей задачей властей

Главнейшая задача властей - улучшение качества жизни россиян. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Санкт-Петербурге. Глава государства совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Владимир Путин предложил участникам встречи обсудить возможные законодательные новации по развитию экономики и социальной сферы. Он отметил, что поднятые на совещании темы получат дальнейшее развитие 20 июня на пленарной сессии Петербургского форума.

Президент подчеркнул, что совместными усилиями всех ветвей власти можно достичь целей развития России.