Больной Киркоров ради денег идет на жертвы: не может петь из-за усталости, но выходит на сцену

Филипп Киркоров попал в больницу после того, как на концерте в Санкт-Петербурге получил сильный ожог. Несколько недель медики спасали артиста, а как только певец поправился, он тут же вышел на сцену.

Киркоров уже побывал на премии Муз ТВ, посетил концерт Анны Анти и даже успел выступить на свадьбе. Едва выписавшись из больницы, поп-король работает в усиленном режиме. Правда, на торжестве в Узбекистане Филипп выглядел совсем неважно, даже голос его подводил. Как рассказали гости, певец еле держался на сцене: он почти не ходил, предпочитая стоять на месте, и с трудом говорил. Однако свой гонорар исполнитель честно отработал.

Продюсер Андрей Юрец прокомментировал неудачное выступление Киркорова. По его словам, артист явно еще не восстановился после болезни.

"Смыкание голосовых складок — абсолютно здорового человека. Чего не скажешь по общей энергии и тому, как он "низит" и "плывет" по тональности. Зная Филиппа, замечу, он раньше такого не позволял, слышу подобное впервые. Налицо хроническая усталость или процессы, происходящие в организме действительно "больного" человека", — отметил продюсер.

По словам Юрца, певец, видимо, ради денег не щадит свое здоровье. При этом музыкальный деятель отметил, что окружение должно остановить Киркорова и дать ему отдохнуть.

"На месте продюсера я бы артиста в таком виде на сцену не выпустил. Я не врач, но артист действительно выглядит очень болезненно", — заявил Андрей Юрец в беседе с "Комсомольской правдой".