Тринадцать украинских дронов сбила российская ПВО за три часа

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России. Более десятка беспилотников ВСУ сбито над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что дежурные силы ПВО за три часа - с 11.05 мск до 14.20 мск – уничтожили тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Семь дронов сбито над территорией Курской области, четыре беспилотника – над Орловской областью. По одному украинскому дрону ликвидировано над территориями Белгородской области и Республики Крым.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 18 июня ПВО перехватила и уничтожила 48 украинских дронов. Два беспилотных летательных аппарата сбито над Московским регионом .