Вскрылась истинная сущность нового мужа Ксении Бородиной: а притворялся примерным семьянином

Ксения Бородина вышла замуж в начале июня. Избранником бывшей ведущей "Дома-2" стал блогер Николай Сердюков. Телезвезды уверяла, что нашла идеального мужчину — заботливого, внимательного и любящего.

Пока общественность обсуждала, что Сердюков совершенно не подходит Бородиной, мол, он меньше зарабатывает, имеет за плечами неудачный опыт в браке, да и выглядит на фоне телеведущей блеклым, Ксения всеми силами создавала Николаю позитивную репутацию. Вот только после свадьбы вскрылась его истинная сущность.

Оказалось, что Николай злостный нарушитель закона. Мужчина любит погонять. Как пишет Telegram-канал SHOT, Николай 264 раза нарушил ПДД. Сумма штрафов составляет 280 тысяч рублей.

При чем якобы элитную иномарку, на которой лихачит блогер, ему купила новоиспеченная жена. По информации источника SHOT, Бородина приобрела авто, стоимость которого 35 миллионов рублей, зимой прошлого года — в разгар романа с Сердюковым. Машина сразу же перешла во владения Николая, хотя оформлена она на Ксению. Из-за этого штрафы выписывают на Бородину и платить за мужа придется ей.