Заседание суда в Ереване по делу Карапетяна прошло в окружении толпы силовиков

Заседание суда в Ереване, избиравшего меру пресечения главе российской компании "Ташир" Самвелу Карапетяну, проходило в окружении толпы силовиков. Кадры опубликовало армянское издание Tert.

Как сообщил журналистам адвокат бизнесмена Армен Фероян, власти обвинили Карапетяна в призывах к захвату власти и намерены возбудить в отношении предпринимателя уголовное дело. Тем временем стало известно, что главу компании "Ташир" перевели из здания полиции, куда его доставили минувшей ночью, в Следственный комитет Армении. Об этом пишет местное издание Tert.

Обыски дома у Самвела Карапетяна прошли 17 июня. Поводом стали его слова о поддержке Армянской апостольской церкви в ее конфликте с армянским премьером Николом Пашиняном. Последний пообещал российского предпринимателя "деактивировать". МИД России, в свою очередь, заявил, что внимательно следит за ситуацией и готов оказать бизнесмену необходимую помощь