Израиль начал бомбить район Тегерана с бункером аятоллы Хаменеи

ВВС Израиля нанесли удар по Тегерану. Целью стал квартал города, в котором расположен бункер верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает израильский "9 канал".

Телеканал в своем сообщении ссылается на иранские источники. По его данным, Армия обороны Израиля подтвердила, что израильские ВВС наносят удары по военным объектам, которые принадлежат иранскому режиму в Тегеране. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что в результате удара в Тегеране уничтожена штаб-квартира внутренней безопасности иранского режима.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтону известно точное местонахождение аятоллы Хаменеи, однако США не планируют сейчас его устранять. Источники в Белом доме также сообщали, что Трамп выступает против попыток властей Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана.