Цыганова презрительно высказалась о Киркорове: "Существо в блестках, которое недавно чуть не помирало"

Певица Вика Цыганова осудила выступление Ксении Собчак, Филиппа Киркорова и Ивана Урганта на свадьбе в Ташкенте. Артистка заявила, что двое из этой тройки имеют гражданство Израиля.

Иван Ургант и Ксения Собчак были ведущими торжества в Узбекистане. Для грандиозного мероприятия шоумен выбрал черные брюки и белый пиджак, а журналистка — черное платье по фигуре с перьями по подолу. Что касается Филиппа Киркорова, то он спел перед новобрачными и гостями торжества в черном костюме, инкрустированным стразами.

Цыганова своем в Telegram-канале разнесла звезд в пух и прах. Певица считает, что "отмена" артистов в России "обернулась для них настоящим золотым дождем в Узбекистане". Вика осудила ведущих вечера, заявив, что "гражданин и гражданка Израиля зарабатывают на корпоративах, пока их народ сидит в бомбоубежищах". Но больше всех досталось поп-королю.

"Между ними затесалось существо в блёстках, которое ещё недавно чуть ли не помирало, судя по заголовкам СМИ. После выступления Киркорова очень органично вписалась песня приглашённой туда же Инстасамки "За деньги — да", которая, кажется, подходит всем участникам этого шоу", — написала певица.

Напомним, Филипп Киркоров попал в больницу после того, как на концерте в Санкт-Петербурге получил сильный ожог. Якобы у поп-короля даже начался бурсит. Больше двух недель исполнитель хита "Цвет настроения синий" провел под наблюдением медиков.