Анастасия Ракова открыла крупнейший онкологический форум в Москве

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова анонсировала появление новых эндоскопических центров в столице. Она рассказала о последних достижениях в сфере лечения онкологии на открытии онкофорума в Москве.

По ее словам, столичная онкологическая служба на текущий момент имеет все возможности для выхода на новый уровень оказания помощи, а также использования самых современных технологий.

"За пять лет мы, по сути, с нуля создали высокотехнологичную онкологическую службу: провели модернизацию оборудования, отработали стандарты лекарственного обеспечения, сформировали клиентские пути и провели полную цифровизацию. Сейчас все онкологические стационары имеют самые современные роботические системы — и не по одной в каждом. И все это обеспечено необходимыми финансовыми ресурсами. Уже проведено четыре тысячи операций, а наша ежегодная мощность — более пяти тысяч операций в год. Все наши лаборатории работают исключительно в цифре. Но самое главное — это, конечно, новый уровень качества оказания медицинской помощи нашим пациентам. Отдельно хочу отметить команду московских онкологов, которая действительно является авангардом столичного здравоохранения. Вы передовики практически во всех инновациях и процессах. Хочу поблагодарить каждого врача-онколога за ваш ежедневный, тяжелый, но очень благородный труд в условиях непрекращающихся изменений", — сообщила Анастасия Ракова (цитата по ТАСС).

Благодаря открытию эндоскопических центров удалось повысить выявляемость рака органов ЖКТ на ранней стадии. В планах у властей - запустить еще нескольких таких центров.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовала программа по раннему выявлению заболеваний ЖКТ. Пройти обследование можно в поликлинике по месту жительства или в одном из эндоскопических центров города.