Прохор Шаляпин сцепился с Виктором Дробышем и пригрозил "серьезными людьми"

Прохор Шаляпин и Виктор Дробыш разругались еще в 2007 году. Тогда певец и продюсер полностью прекратили общения, но то и дело скандалят на публике.

Так, Шаляпин посетовал, что в очередной раз сцепился с Дробышем, потому что продюсер его оскорбил. По словам Прохора, его позвали в новый проект, а когда добавили в общий чат в мессенджере, оказалось, что там присутствует Виктор. Продюсер, увидев старого недруга, принялся отпускать колкие шутки в его адрес. Артист промолчать не смог.

"Я услышал с его стороны пренебрежение, унижение в свой адрес. Моя матрица психическая тут же дает мне разрешение посылать на три буквы. Я сказал ему: "Шизофрения твоя вся, то, что ты считаешь себя пупом земли, — это все твои заблуждения"", — заявил Прохор в подкасте профайлера Лидии Кутузовой.

Прохора сильно задели высказывания Виктора. Он даже припомнил, что имеет знакомство с "серьезными людьми".

"У меня есть знакомые серьезные люди. Если я вдруг приду и на коленях попрошу: „Ну, пожалуйста, припугните“. И ему позвонят, действительно, власть имущие люди, он прибежит на корточках и скажет, какой я талантливый и лучше всех", — пригрозил Шаляпин.