Трамп сообщил о новом разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал, что накануне, 17 июня, разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам главы Белого дома, Путин предлагал США помощь в урегулировании ирано-израильского конфликта. Трамп в ответ предложил "заняться этим позже", передает РИА Новости.

Кроме того, президент США выступил с "последним ультиматумом" Ирану, а также допустил возможность нанесения удара по иранским ядерным объектам.

Накануне СМИ сообщали, что Трамп пока не исключает возможность мирного урегулирования ирано-израильского конфликта. Однако это возможно при условии, что Тегеран пойдет на значительные уступки.