Российский "Искандер" уничтожил 4 оружейных склада ВСУ

Удар по пункту постоянной дислокации подразделений украинской армии нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Как сообщили в Минобороны России, поражены цели в районе Конотопа в Сумской области.

По данным военного ведомства, ударом уничтожены четыре склада военно-технического имущества. Также поражено два грузовых автомобиля, ликвидированы более 60 боевиков ВСУ.

В результате удара "Искандера" разрушено до 50 единиц автомобильной техники ВСУ. Повреждения получили 13 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.