В "Крокус Экспо" пройдет выставка-форум "Безопасность и охрана труда"

Министерство труда и социальной защиты России совместно Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты с 11 по 14 ноября 2025 года в выставочном центре "Крокус Экспо" проведут международную специализированную выставку-форум "Безопасность и охрана труда". Регистрация на выставку уже стартовала.

В рамках мероприятия пройдут конкурсы научно-исследовательских работ, творческий конкурс "БИОТ АРТ", кейс - чемпионат "БИОТОН", цифровая олимпиада по охране труда, всероссийские соревнования по оказанию первой помощи, конкурс "Умные СИЗОД".

Подробная информация размещена на сайте https://biot-expo.ru/.