Галкин* не приехал домой в важный день после обнародования данных о разводе Пугачевой

Иноагент Максим Галкин* 18 июня празднует день рождения. Юмористу исполнилось 49 лет. Но в важный день он был вдали от любимой жены Аллы Пугачевой.

Артист уже неделю отдыхает на Сейшелах. На курорт с иноагентом приехали и его дети Лиза и Гарри. Примадонна же была вынуждена остаться дома, Алле Борисовне противопоказан влажный климат и долгие перелеты.

В особенный день Галкин* поделился с поклонниками свежим фото. На снимке иноагент предстал без фильтров и ретуши, видимо, хотел показать публике все свои морщинки. Пугачева лишь лайкнула пост мужа, писать ему поздравление в комментариях или на своей странице в соцсети она не стала.

Накануне Примадонне подкинули проблем. Вскрылись некрасивые детали ее развода с Филиппом Киркоровым. Поговаривали, что брак Пугачевой с Филипп Киркоров рухнул из-за молодого юмориста. Но на самом деле народная артистка СССР промотала деньги, которые заработал муж.

Как рассказал бывший директор артиста, продюсер Леонид Дзюник. Пугачева вкладывала гонорары Киркорова в свой бизнес. Когда артист узнал, куда идут его деньги, разразился скандал.

*признан Минюстом России иностранным агентом.