Россия и ЮАР расширят сотрудничество в промышленности и энергетике

Россия стремится расширять сотрудничество с ЮАР в промышленности и энергетике - об этом российский премьер заявил на переговорах с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле.

На переговорах обсудили перспективу двухстороннего сотрудничества. Россия и ЮАР активно взаимодействует в сельском хозяйстве. В цифровой экономике. Налажено и взаимодействие в гуманитарной сфере.

Прежде всего, оно связано с подготовкой кадров. Граждане ЮАР учатся в ведущих российских вузах. А после могут выбрать востребованные профессии инженеров, врачей, специалистов в области информационных технологий.