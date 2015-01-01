Путин отметил рост важности ПМЭФ для России и ее зарубежных партнеров

Главнейшая задача властей - улучшение качества жизни россиян. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое глава государства провел на полях Петербургского международного экономического форума в Константиновском дворце в Стрельне. Как отметил президент, ПМЭФ становится все значимее и для России, и для зарубежных партнеров.

Где, а главное - когда еще проводить совещание по экономическим вопросам как не в северной столице – на полях Петербургского форума. Тенденции и текущее положение дел в экономике - на постоянном контроле президента. С предыдущего подобного совещания не прошло и двух месяцев, и вот экономический блок правительства снова в полном составе.

Здесь же заместитель руководителя президентской администрации Максим Орешкин, главы ЦБ и Сбера. Ведь, как подчеркивает Владимир Путин, именно банки хорошо знают ситуацию, что называется, "изнутри".

"Сегодня открылся форум в Петербурге традиционно, и он всё значимее и значимее становится и для нашей страны, и для наших партнёров за границей. Опираясь на возможности реального сектора, отраслей экономики, отечественных компаний, мы выстраиваем работу по достижению национальных целей развития страны", - отметил Путин.

И для максимальной эффективности такой работы нужно непрерывное отслеживать макроэкономические показатели внутри страны, учитывать внешние вызовы и ситуацию на мировых рынках.

"На основе такого анализа предлагаю поговорить о наших возможных действиях на ближайшую перспективу, поговорить о возможных законодательных новациях, чтобы донастроить, дополнить наши усилия по развитию экономики, социальной сферы, регионов, всей России. Прежде всего, речь о том, чтобы обеспечить сбалансированный рост экономики и её структурные изменения. Послезавтра, мы уже отметили, состоится пленарное заседание Петербургского экономического форума. Естественно, что темы, задачи, которые мы сегодня обсудим, также получат своё развитие в рамках запланированной дискуссии на форуме", - сообщил Путин.

Ведь в глобальных экономических процессах у России – особая роль. Наша страна - одна из основательниц БРИКС. Организации, которая за годы существования доказала свою эффективность. Президент нового банка развитии БРИКС Дилма Роуссефф в России - гость частый – доказывает вот такой тёплый приём.

Совсем недавно она посетила торжества по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве. Ранее участвовала в саммите БРИКС в Казани.

"Я очень рада находиться здесь, в Санкт-Петербурге, на международном экономическом форуме – уже в третий раз. Перед нами стоит ряд вызовов. Вопрос, который я хотела бы затронуть - это расширение стран-участниц Международного банка развития, а также добавление новых членов – партнеров банка. Две страны уже были выбраны в качестве новых членов – это Узбекистан и Колумбия. И две страны еще находятся в процессе рассмотрения: это Эфиопия и Индонезия", - отметила Роуссефф.

Эта страна – проверенный временем партнер России в Юго-Восточной Азии. И один из признанных лидеров глобального Юга. Президент Индонезии Прабово Субианто сегодня вечером прибыл в Петербург с официальным визитом. В четверг пройдут большие российско-индонезийские переговоры.

Ну и какой же форум без программы культурной. Тем более, что в этом году завершена реконструкция знакового объекта - Первой высшей музыкальной школы Российской империи - Консерватории имени Римского-Корсакова. В разные годы здесь обучались Прокофьев, Шостакович. А первым выпускником с большой серебряной медалью был Чайковский. Ремонтировать исторической здание начали в 2015. Спустя 5 лет на встрече с сенаторами президент дал поручение работы завершить.

Фасаду вернули исторический светло-бежевый цвет. Реставраторы восстановили роспись домовой церкви, а большой зал теперь – современная площадка с переменной акустикой. Ведь в музыке, как кстати и в экономике, множество тонов и переплетений. А для гармонии нужны чёткость и слаженность.